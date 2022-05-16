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42 минуты назад

В российской колонии осужденного за педофилию нашли мертвым

Lenta.ruиещё 1

В исправительной колонии строгого режима №18 в Магнитогорске обнаружили мертвым осужденного за педофилию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В российской колонии осужденного за педофилию нашли мертвым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, тело 60-летнего заключенного нашли утром в субботу, 14 мая. Мужчина был признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). По предварительным данным, он покончил с собой.

Как уточнили в управлении ФСИН России по Челябинской области, по данному факту назначили служебную проверку. По ее итогу материалы будут направлены в следственные органы.

Ранее в Волгограде на автобусной остановке нашли тело сбежавшего из ИК-26 заключенного. Тело обнаружили прохожие, признаков насильственной смерти на нем не было. Следователи сняли отпечатки пальцев погибшего и установили его личность. Им оказался 40-летний осужденный, отбывавший наказание за грабеж.

Происшествия,ФСИН,
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