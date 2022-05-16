Перестрелка на парковке в селе Рощино Приморского края появилась на видео

На парковке у кафе в селе Рощино Приморского края произошла массовая перестрелка, один человек погиб, двое в больнице. Видео с камер видеонаблюдения появилось в telegram-канале «Shot».
На кадра можно увидеть, как начинается конфликт. Сперва в ход пошел пистолет, затем нарушители достали дробовики.
В результате стрельбы один человек скончался в больнице, еще двое, среди которых 17-летний подросток, ранены.
Сейчас следователи ищут очевидцев конфликта, также в случившемся разбирается прокуратура. Зачинщики пока не задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Убийство, совершённое общеопасным способом».