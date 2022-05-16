Спасение собаки из расщелины между бетонных плит попало на видео

Спасатели извлекли собаку из расщелины бетонных плит. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Видео появилось в telegram-канале «Лента добра».
На кадрах можно увидеть как обессилевшего пса, завернутого в тряпичный мешок, достают из-под бетона активисты движения «Кошкиспас» и сотрудники добровольной пожарной команде ПСО «Экстремум». Сообщается, что собаку случайно заметили дети, играющие в этом месте.
Состояние собаки стабильно тяжелое, сообщается, что она долгое время пролежала под плитами без движения и воды. Сейчас за ее жизнь борются ветеринары.