Стало известно о возгорании на заводе под Белгородом

В городе Строитель Белгородской области виднеется столп черного дыма, который идёт с территории кирпичного завода, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.
Кадры, на которых запечатлен дым, опубликовал Telegram-канал «БелПлюс». Кроме того, по словам местных жителей, в городе чувствуется запах гари. На место происшествия прибыли пожарные. О причинах возгорания пока не сообщается.
11 мая в районе поселка Дубовое в Белгородской области произошло сильное задымление из-за загоревшейся травы. Местные жители сначала услышали хлопок, а через какое-то время стал виднеться дым.
Информацию о возгорании травы в 2 км от поселка подтвердил и глава Белгородского района. По его словам, такое большое количество дыма объясняется тем, что трава сырая.