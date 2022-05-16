Стало известно о возгорании на заводе под Белгородом

В городе Строитель Белгородской области виднеется столп черного дыма, который идёт с территории кирпичного завода, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.

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Кадры, на которых запечатлен дым, опубликовал Telegram-канал «БелПлюс». Кроме того, по словам местных жителей, в городе чувствуется запах гари. На место происшествия прибыли пожарные. О причинах возгорания пока не сообщается.

11 мая в районе поселка Дубовое в Белгородской области произошло сильное задымление из-за загоревшейся травы. Местные жители сначала услышали хлопок, а через какое-то время стал виднеться дым.