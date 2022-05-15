Смерть актера Андрея Панина связали с нефтяным бизнесом на Украине

Украинские аферисты и бандиты могут быть причастны к смерти актера Андрея Панина. Они обещали ему сверхприбыли от несуществующей нефтяной вышки на острове Змеиный в Черном море. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на близких актера.

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Незадолго до смерти загадочные «предприниматели» предложили актеру вложиться в нефтяной бизнес и в ярких красках расписали бизнес-план будущего предприятия.

«"Подгруз" был такой, что вот стоит вышка на Змеином острове. Сейчас ты вложишь туда денежки. Через какое-то время мы ее запустим и тебе будем по 100 тысяч долларов приносить, а ты будешь курить бамбук», - рассказал друг актера.

В итоге Панин отдал «предпринимателям» почти 500 тысяч долларов. Впоследствии стало известно, что и другие состоятельные люди попались на уловку этих же мошенников.

Близкие предполагают, что артиста убили, замаскировав следы. В квартире умершего нашли пустые бутылки дешевой водки, хотя Панин предпочитал вино. Так же на теле артиста были многочисленные травмы, которые нельзя причинить самому себе.

«Упасть так, чтобы сломать себе нос, челюсть, сбить руки, колени. Тем более удариться об унитаз — это нужно было с разбегу с коридора прыгнуть и развернуться», — рассказал друг Панина.