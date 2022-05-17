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46 минут назад

Мужчина напал на трех мальчиков в Иванове

Вечерняя Москваиещё 4

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины на трех мальчиков в многоэтажном доме в Иванове. Об этом сообщается в понедельник, 16 мая, на сайте СУ СК РФ по Ивановской области.

Мужчина напал на трех мальчиков в Иванове
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По данным следствия, нападение произошло вечером в субботу, 14 мая. Неизвестный мужчина в подъезде дома распылил в лица мальчиков 11 и 13 лет перцовый баллончик. Подростки получили химический ожог. Потом мужчина подошел к 12-летнему подростку и ударил его кулаком в область уха. Мальчик получил сотрясение головного мозга.

В настоящий момент назначены медицинские экспертизы, проводятся следственные действия.

16 мая сообщалось, что неизвестный в Москве скрылся после нападения на местного жителя. Инцидент произошел на Нагатинской набережной. Преступление было совершено на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Неизвестный нанес мужчине несколько ударов по голове, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы, ушибы и ссадины головы.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,
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