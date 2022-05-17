Мужчина напал на трех мальчиков в Иванове

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины на трех мальчиков в многоэтажном доме в Иванове. Об этом сообщается в понедельник, 16 мая, на сайте СУ СК РФ по Ивановской области.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По данным следствия, нападение произошло вечером в субботу, 14 мая. Неизвестный мужчина в подъезде дома распылил в лица мальчиков 11 и 13 лет перцовый баллончик. Подростки получили химический ожог. Потом мужчина подошел к 12-летнему подростку и ударил его кулаком в область уха. Мальчик получил сотрясение головного мозга.

В настоящий момент назначены медицинские экспертизы, проводятся следственные действия.