В России подросток расстрелял сверстника из пневматического оружия

Прокуратура Тверской области проводит проверку по сообщению о ранении подростка сверстником из пневматического оружия. В пострадавшего попали девять пуль, сообщила в воскресенье в телеграм-канале прокуратура Тверской области.
"Прокуратурой Заволжского района Твери организована проверка по сообщению о том, что несовершеннолетний 2008 года рождения доставлен в ГБУЗ "Детская областная клиническая больница" с повреждениями от пневматического оружия. Предварительно, у несовершеннолетнего в районе "Горбатого моста" <…> возник конфликт со сверстниками, в результате чего одним из присутствующих были произведены выстрелы из пневматического оружия, около девяти пуль попали в несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей и органов профилактики.