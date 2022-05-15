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45 минут назад

В Тверской области подросток выпустил в сверстника девять пуль из пневматического оружия

ТАСС

Прокуратура Тверской области проводит проверку по сообщению о ранении подростка сверстником из пневматического оружия. В пострадавшего попали девять пуль, сообщила в воскресенье в телеграм-канале прокуратура Тверской области.

В России подросток расстрелял сверстника из пневматического оружия
Фото: ТАССТАСС

"Прокуратурой Заволжского района Твери организована проверка по сообщению о том, что несовершеннолетний 2008 года рождения доставлен в ГБУЗ "Детская областная клиническая больница" с повреждениями от пневматического оружия. Предварительно, у несовершеннолетнего в районе "Горбатого моста" <…> возник конфликт со сверстниками, в результате чего одним из присутствующих были произведены выстрелы из пневматического оружия, около девяти пуль попали в несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей и органов профилактики.

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