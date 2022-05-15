В России подросток расстрелял сверстника из пневматического оружия

"Прокуратурой Заволжского района Твери организована проверка по сообщению о том, что несовершеннолетний 2008 года рождения доставлен в ГБУЗ "Детская областная клиническая больница" с повреждениями от пневматического оружия. Предварительно, у несовершеннолетнего в районе "Горбатого моста" <…> возник конфликт со сверстниками, в результате чего одним из присутствующих были произведены выстрелы из пневматического оружия, около девяти пуль попали в несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.