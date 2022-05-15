В Казахстане сошел грязевой поток, пропал пятилетний ребенок

"15 мая в 12:00 (09:00 мск) поступило сообщение о том, что по улице Кунаева в районе домов 350 и 348 в результате переувлажнения почвы произошел сход грязевой массы на жилые дома. Со слов владельцев дома пропала без вести пятилетняя дочь. Местными исполнительными органами создан штаб по ликвидации последствий схода", - рассказали власти.