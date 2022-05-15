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1 час назад

На юго-востоке Казахстана сошел грязевой поток

ТАССиещё 3

Грязевой поток сошел в воскресенье в городе Текели в Алма-Атинской области Казахстана, без вести пропал пятилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В Казахстане сошел грязевой поток, пропал пятилетний ребенок
Фото: ТАССТАСС

"15 мая в 12:00 (09:00 мск) поступило сообщение о том, что по улице Кунаева в районе домов 350 и 348 в результате переувлажнения почвы произошел сход грязевой массы на жилые дома. Со слов владельцев дома пропала без вести пятилетняя дочь. Местными исполнительными органами создан штаб по ликвидации последствий схода", - рассказали власти.

На месте происшествия работают спасатели. Жителей пострадавших домов эвакуировали в безопасное место.

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