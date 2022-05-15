Суд отпустил избивших фигуриста Соловьева

Суд прекратил уголовное дело об избиении олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева. Причиной стало примирение сторон, сообщает ТАСС.
«Суд постановил ходатайство представителя потерпевшего удовлетворить. Уголовное дело (...) прекратить в связи с примирением с потерпевшим», - сказано в решении Тверского суда Москвы.
Судья Алексей Криворучко отпустил фигурантов из-под стражи в зале суда. Обвиняемыми выступали Владислав Смирнов и Владислав Яковцев. Их судили по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений.
Конфликт произошел в ночь на 21 декабря. Фигурист Соловьев отдыхал вместе со своей девушкой Анной Сидоровой (двукратная чемпионка Европы по керлингу). К спортсменке и ее подругам пристали несколько парней. Фигурист заступился за них, был избит и попал в больницу.
По горячим следам были задержаны двое молодых людей. Ими оказались 18-летние студенты- юристы Смирнов и Яковцев.