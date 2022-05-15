Суд отпустил избивших фигуриста Соловьева

Судья Алексей Криворучко отпустил фигурантов из-под стражи в зале суда. Обвиняемыми выступали Владислав Смирнов и Владислав Яковцев. Их судили по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений.

Конфликт произошел в ночь на 21 декабря. Фигурист Соловьев отдыхал вместе со своей девушкой Анной Сидоровой (двукратная чемпионка Европы по керлингу). К спортсменке и ее подругам пристали несколько парней. Фигурист заступился за них, был избит и попал в больницу.