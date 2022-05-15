Десятки оленеводов пропали в тундре

В Ямальском районе ЯНАО семья из 22 оленеводов не смогла переправиться через реку из-за разлива воды. В районе проводится спасательная операция.

«В Ямальском районе 22 человека нуждаются в срочной эвакуации. Большая семья оленеводов не может добраться к себе в чум из-за разлива воды», — сообщает газета «Ямал-медиа».

Тундровики выехали к себе в чум на семи снегоходах 14 мая из Панаевска, но не смогли перебраться через реку из-за разлива воды. Поисками пропавших занимается бригада спасателей. В поисках задействован вертолет из Салехарда.