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1 час назад

Десятки оленеводов пропали в тундре ЯНАО из-за разлива реки

Ura.Ru

В Ямальском районе ЯНАО семья из 22 оленеводов не смогла переправиться через реку из-за разлива воды. В районе проводится спасательная операция.

Десятки оленеводов пропали в тундре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Ямальском районе 22 человека нуждаются в срочной эвакуации. Большая семья оленеводов не может добраться к себе в чум из-за разлива воды», — сообщает газета «Ямал-медиа».

Тундровики выехали к себе в чум на семи снегоходах 14 мая из Панаевска, но не смогли перебраться через реку из-за разлива воды. Поисками пропавших занимается бригада спасателей. В поисках задействован вертолет из Салехарда.

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