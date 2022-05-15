Дети принесли в полицию миллион рублей

В городе Омутнинск Кировской области школьники заметили, что с крыши отъезжающего автомобиля упала сумка. Они попытались догнать машину, чтобы вернуть ее владельцу, но не смогли и отнесли ценную находку в полицию. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
Выяснилось, что сумка с одним миллионом рублей наличными принадлежит пенсионеру. Он оставил ее на крыше по невнимательности.
«Сотрудники полиции установили хозяина денег — им оказался проживающий в районном центре пенсионер. Когда полицейские разыскали его и сообщили о находке, пожилой мужчина очень обрадовался», - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов и владелец денег поблагодарили 11-летнего Диму Зорина и 12-летнего Ефима Лаврова за их благородный поступок. Решается вопрос о поощрении подростков, сообщает информационный портал Newsler.ru.
Пользователи портала отметили, что современное поколение подростков «не совсем пропащее. Хотя это, пусть не обижаются, сохранилось только в небольших населенных пунктах».