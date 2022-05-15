Россияне стали чаще воровать в магазинах

Чаще всего злоумышленников привлекали кондитерские изделия и колбаса. Далее в списке алкоголь, сыры, кофе и какао.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зачастую товары уносят без оплаты вместе с корзиной. Своеобразным трендом стали и хищения на кассах самообслуживания, сообщили РБК в компании NTechLab.

По её данным, с февраля по апрель в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее.