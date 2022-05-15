Россияне стали чаще воровать в магазинах

Чаще всего злоумышленников привлекали кондитерские изделия и колбаса. Далее в списке алкоголь, сыры, кофе и какао.
Зачастую товары уносят без оплаты вместе с корзиной. Своеобразным трендом стали и хищения на кассах самообслуживания, сообщили РБК в компании NTechLab.
По её данным, с февраля по апрель в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее.
Средняя сумма похищенных товаров составила 1,5 тысячи рублей, что на 25% больше соответствующего периода в 2021-ом.