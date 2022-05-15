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36 минут назад

Аналитики заявили об увеличении за последние три месяца числа краж в магазинах

Говорит Москва

Чаще всего злоумышленников привлекали кондитерские изделия и колбаса. Далее в списке алкоголь, сыры, кофе и какао.

Россияне стали чаще воровать в магазинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зачастую товары уносят без оплаты вместе с корзиной. Своеобразным трендом стали и хищения на кассах самообслуживания, сообщили РБК в компании NTechLab.

По её данным, с февраля по апрель в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее.

Средняя сумма похищенных товаров составила 1,5 тысячи рублей, что на 25% больше соответствующего периода в 2021-ом.

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