Защитный строительный переход рухнул на московских школьниц

Инцидент произошел 13 мая на Мичуринском проспекте, у строящегося дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Школьницы смогли самостоятельно выбраться из-под обвалившегося временного сооружения.
В травмпункте у одной пострадавшей диагностировали закрытый перелом копчика. Вторая не получила травм. Родители школьниц обратились в полицию.
Отмечается, что рабочие начали разбирать упавшие конструкции прямо на глазах у девочек. Сейчас на месте происшествия ничего нет.
Причиной могла стать непогода. В четверг и пятницу ветер повалил в Москве три десятка деревьев и повредил несколько автомобилей.
Ранее в Красногорске автобусная остановка, которую «не прикрутили к асфальту», упала на припаркованный Mercedes.