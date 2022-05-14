Защитный строительный переход рухнул на московских школьниц

В Москве строительный защитный переход обрушился на двух 13-летних девочек.

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Инцидент произошел 13 мая на Мичуринском проспекте, у строящегося дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Школьницы смогли самостоятельно выбраться из-под обвалившегося временного сооружения.

В травмпункте у одной пострадавшей диагностировали закрытый перелом копчика. Вторая не получила травм. Родители школьниц обратились в полицию.

Отмечается, что рабочие начали разбирать упавшие конструкции прямо на глазах у девочек. Сейчас на месте происшествия ничего нет.

Причиной могла стать непогода. В четверг и пятницу ветер повалил в Москве три десятка деревьев и повредил несколько автомобилей.