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2 часа назад

Букву V в названии Кисловодска на въездной стеле облили краской

Деловая газета "Взгляд"

Власти ставропольского города Кисловодска разыскивают вандалов, которые облили краской букву V в названии города на въездной стеле, сообщил глава города Евгений Моисеев.

Букву V в названии Кисловодска на въездной стеле облили краской
Фото: https://t.me/moiseev_eugene/1515https://t.me/moiseev_eugene/1515

«На «КислоVодск» сегодня произошло нападение. Буква V в названии города на въездной стеле облита краской. Нападение уже отбито и восстановленный гордый символ нашей специальной военной операции за наш «Русский мир» опять приветствует всех въезжающих в Кисловодск», – написал Моисеев в Telegram.

«Отвратительно, что кто-то позволяет себе такое неуважение и осквернение единодушной позиции и поддержки всех кисловодчан, независимо от вероисповедания, от национальности, президента РФ и российской армии. В Кисловодске таких точно нет», – отметил глава город, добавив, что виновников обязательно найдут.

Ранее сотрудники полиции задержали в Севастополе местного жителя, который избил 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что означает загадочный символ на российской военной технике.

Происшествия,Евгений Моисеев,ФСБ,
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