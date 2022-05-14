Букву V в названии Кисловодска на въездной стеле облили краской

Власти ставропольского города Кисловодска разыскивают вандалов, которые облили краской букву V в названии города на въездной стеле, сообщил глава города Евгений Моисеев.
«На «КислоVодск» сегодня произошло нападение. Буква V в названии города на въездной стеле облита краской. Нападение уже отбито и восстановленный гордый символ нашей специальной военной операции за наш «Русский мир» опять приветствует всех въезжающих в Кисловодск», – написал Моисеев в Telegram.
«Отвратительно, что кто-то позволяет себе такое неуважение и осквернение единодушной позиции и поддержки всех кисловодчан, независимо от вероисповедания, от национальности, президента РФ и российской армии. В Кисловодске таких точно нет», – отметил глава город, добавив, что виновников обязательно найдут.
Ранее сотрудники полиции задержали в Севастополе местного жителя, который избил 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что означает загадочный символ на российской военной технике.