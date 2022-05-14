Букву V в названии Кисловодска на въездной стеле облили краской

«На «КислоVодск» сегодня произошло нападение. Буква V в названии города на въездной стеле облита краской. Нападение уже отбито и восстановленный гордый символ нашей специальной военной операции за наш «Русский мир» опять приветствует всех въезжающих в Кисловодск», – написал Моисеев в Telegram.