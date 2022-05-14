Пропавшую в Карабахе россиянку нашли мертвой

В Степанакерте обнаружено тело пропавшей без вести гражданки России Ольги Санниковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Санникова исчезла 9 мая вблизи реки Каркар. Силовики и спасатели республики начали поиски на прибрежной территории.
«Сегодня в 12.30 (11.30 мск) в реке Каркар обнаружено тело Ольги Санниковой», - говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза, полиция Степанакерта устанавливает обстоятельства происшествия.