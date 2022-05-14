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46 минут назад

Пропавшую в Карабахе 9 мая россиянку нашли мертвой

Майк Габриелян

В Степанакерте обнаружено тело пропавшей без вести гражданки России Ольги Санниковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Пропавшую в Карабахе россиянку нашли мертвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санникова исчезла 9 мая вблизи реки Каркар. Силовики и спасатели республики начали поиски на прибрежной территории.

«Сегодня в 12.30 (11.30 мск) в реке Каркар обнаружено тело Ольги Санниковой», - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза, полиция Степанакерта устанавливает обстоятельства происшествия.

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Происшествия,Ольга Санникова,
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