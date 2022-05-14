Легковой автомобиль на полной скорости влетел в дорожное ограждение и перевернулся в Москве . Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«На внешней стороне ТТК (на съезде на 1-й Угрешский проезд) водитель автомобиля не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся», — говорится в сообщении.

Судя по распространенному дептрансом Москвы видео, во время ДТП пострадали еще несколько припаркованных автомобилей. О состоянии находившихся в салоне перевернувшейся машины людей ничего неизвестно. На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в районе аварии затруднено.