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30 минут назад

Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на ТТК в Москве. Видео

Александр Кузьмин

Легковой автомобиль на полной скорости влетел в дорожное ограждение и перевернулся в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«На внешней стороне ТТК (на съезде на 1-й Угрешский проезд) водитель автомобиля не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся», — говорится в сообщении.

Судя по распространенному дептрансом Москвы видео, во время ДТП пострадали еще несколько припаркованных автомобилей. О состоянии находившихся в салоне перевернувшейся машины людей ничего неизвестно. На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в районе аварии затруднено.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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