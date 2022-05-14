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1 час назад

Российские силовики остановили побег уголовников в Херсоне

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией России, сообщили в силовых ведомствах.

Российские силовики остановили побег уголовников в Херсоне
Фото: ТАССТАСС

«В среду (11 мая) заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощь к военной полиции России для стабилизации ситуации. На сегодняшний день обстановка стабильная, все заключенные на своих местах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

Сейчас следствие выясняет, при каких обстоятельствах заключенные смогли выйти из камер.

СИЗО расположено практически в центре города, в нем находятся более 280 заключенных, в том числе осужденные за тяжкие преступления, включая 13 приговоренных к пожизненному заключению.

Происшествия,МВД России,
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