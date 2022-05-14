Российские силовики остановили побег уголовников в Херсоне

«В среду (11 мая) заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность объекта, обратились за помощь к военной полиции России для стабилизации ситуации. На сегодняшний день обстановка стабильная, все заключенные на своих местах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.