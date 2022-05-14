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2 часа назад

Похитительница детской коляски с площадки в Москве попала на видео

Александр Кузьмин

На детской площадке в Москве 20-летняя приезжая заметила бесхозную коляску, усадила в нее своего ребенка и скрылась в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент похищения, поэтому угонщицу удалось быстро вычислить и задержать , сообщает сайт «МВД Медиа».

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По данным правоохранителей, в отделение полиции в районе Перово обратилась местная жительница. Она сообщила, что гуляла с внуком на площадке на улице Лазо. Когда женщина с ребенком отошли домой, они оставили коляску во дворе. Через некоторое время россиянка выглянула в окно, обнаружила пропажу имущества и сразу сообщила в полицию.

Происшествия,Видео,
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