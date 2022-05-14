Массовая авария на 44-м километре внутренней стороны КАД попала на видео

Накануне, 13 мая, на внутренней стороне Кольцевой автодороги недалеко от съезда на проспект Косыгина произошло массовое ДТП, участниками которого стали как минимум три автомобиля. Авария вызвала массовые пробки на 44-м километре скоростной дороги. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Предварительно известно, что погибших нет, но три человека получили травмы, сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».