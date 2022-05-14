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2 часа назад

Массовая авария на 44-м километре внутренней стороны КАД попала на видео

Александр Кузьмин

Накануне, 13 мая, на внутренней стороне Кольцевой автодороги недалеко от съезда на проспект Косыгина произошло массовое ДТП, участниками которого стали как минимум три автомобиля. Авария вызвала массовые пробки на 44-м километре скоростной дороги. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Предварительно известно, что погибших нет, но три человека получили травмы, сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария попала на видео. На нем видно, как один из участников на скорости влетает в ранее столкнувшиеся автомобили. На место аварии прибыли машины реанимации, скорой помощи и дорожной полиции.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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