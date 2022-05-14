РФ сообщила Японии об обнаружении тела женщины у Курил

«10 мая мы получили сообщение от российской стороны, что у берегов острова Кунашир было обнаружено тело женщины. Пока неизвестно, имела ли она отношение к инциденту с KAZU 1», — сообщил он, отметив, что в настоящее время японские власти проверяют эту информацию.