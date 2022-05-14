Жители Белгорода услышали громкие хлопки

Жители Белгорода сообщили, что услышали громкие хлопки в небе над городом. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Комментариев от властей региона на данный момент нет. Также нет информации о разрушениях в городе и области.