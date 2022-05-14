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1 час назад

Жители Белгорода услышали громкие хлопки

Lenta.ru

Жители Белгорода сообщили, что услышали громкие хлопки в небе над городом. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители Белгорода услышали громкие хлопки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментариев от властей региона на данный момент нет. Также нет информации о разрушениях в городе и области.

3 мая очевидцы в Белгороде рассказали о похожем на взрыв звуке, раздавшемся в центре города. Сразу после громкого хлопка в небе на улицах сработали автомобильные сигнализации. Позднее руководитель пресс-службы губернатора области Иван Брызгалин сообщил, что в регионе сработали системы ПВО.

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