За избиение киберспортсмена до смерти трое россиян пойдут под суд

За избиение до смерти 22-летнего киберспортсмена осудят троих жителей Ленинградской области . Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 13 мая, сообщили в следственном комитете России ( СКР ) по Ленинградской области.

По данным ведомства, преступление было совершено в октябре 2021 года — 22-летний мужчина познакомился с тремя другими мужчинами. В ходе распития спиртного возник конфликт, в результате новые знакомые неоднократно избили парня, а затем вывезли его к гаражам в Тосненском районе, где и оставили. Агрессоры забрали у жертвы около 30 тысяч рублей, мобильный телефон, наручные часы и кроссовки. Общий ущерб от грабежа — более 167 тысяч рублей.