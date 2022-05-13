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38 минут назад

За избиение киберспортсмена до смерти трое россиян пойдут под суд

Lenta.ru

За избиение до смерти 22-летнего киберспортсмена осудят троих жителей Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 13 мая, сообщили в следственном комитете России (СКР) по Ленинградской области.

За избиение киберспортсмена до смерти трое россиян пойдут под суд
Фото:  Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, преступление было совершено в октябре 2021 года — 22-летний мужчина познакомился с тремя другими мужчинами. В ходе распития спиртного возник конфликт, в результате новые знакомые неоднократно избили парня, а затем вывезли его к гаражам в Тосненском районе, где и оставили. Агрессоры забрали у жертвы около 30 тысяч рублей, мобильный телефон, наручные часы и кроссовки. Общий ущерб от грабежа — более 167 тысяч рублей.

Потерпевший попал в Гатчинскую больницу на следующий день, но умер вскоре после госпитализации. Правоохранительные и следственные органы восстановили картину преступления. Сейчас расследование завершено, уголовное дело вскоре поступит в суд для вынесения приговора троим обвиняемым.

Происшествия,Следственный комитет,
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