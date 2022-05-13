Съемочная группа военкора RT попала под обстрел в Донбассе

Съемочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел Вооруженных сил Украины под Докучаевском в Донбассе. Об этом сообщает телеканал.

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В RT отметили, что сам Горшенин не пострадал, но операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили ранения ног и спины. Их госпитализировали в больницу.

В конце апреля сообщалось, что на Украине при обстреле погибла журналистка Вера Гилич, работавшая продюсером местного бюро «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Также во время обстрела в Мариуполе осколочные ранения ног получила корреспондентка Первого канала Ирина Куксенкова.