Пожар в центре Иркутска сняли на видео

В центре Иркутска произошел пожар. По уточненным данным, горит здание рядом с ТЮЗом. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале городского сайта «Ирсити.Ру».
По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. В его тушении задействованы 45 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.
«В областном центре подразделения иркутского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар по третьему рангу: существует угроза распространения огня. По адресу ул. Красноармейская, 4б горит двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое строение», – говорится в сообщении ведомства.