Пожар в центре Иркутска сняли на видео

В центре Иркутска произошел пожар. По уточненным данным, горит здание рядом с ТЮЗом. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале городского сайта «Ирсити.Ру».

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. В его тушении задействованы 45 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.