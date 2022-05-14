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2 часа назад

В Петербурге возник пожар в доме-памятнике культуры 18 века

ТАССиещё 3

Пожар произошел в субботу в Санкт-Петербурге в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Возгоранию присвоили повышенный номер сложности, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В Петербурге тушат пожар в доме-памятнике культуры 18 века
Фото: ТАССТАСС

"14 мая в 14:18 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, Звенигородская ул., д. 1. Происходит горение в трехэтажном офисном здании размером 45 на 45 м. В 14:31 мск пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС", - говорится в сообщении.

Эвакуировали из здания шесть человек, одного из них осматривают медики скорой помощи. Пожар тушат шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.

Здание, в котором возник пожар, является бывшей солдатской казармой и входит в состав архитектурного ансамбля "Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков". Как следует из карточки объекта на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга, его построили в 1797-1798 годах и внесли в список памятников культурного наследия регионального значения.

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