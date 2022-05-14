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1 час назад

В Приморье при взрыве погиб человек

ТАССиещё 5

При взрыве боеприпаса во время разгрузки металлолома в Уссурийске погиб человек, еще двое пострадали, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе города.

В Приморье при взрыве погиб человек
Фото: ТАССТАСС

"Взрыв неопределенного боеприпаса при разгрузке металлолома. <...> Один погиб, два пострадали", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что взрыв произошел на территории пункта приема металла.

По информации регионального Минздрава, одного из пострадавших доставили в больницу Уссурийска.

"В Уссурийскую горбольницу доставлен один пострадавший, [он] получил ранение спины. В настоящее время находится в хирургическом отделении. Состояние ближе к удовлетворительному", - сообщили в пресс-службе Минздрава Приморского края.

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