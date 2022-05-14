В Приморье при взрыве погиб человек

При взрыве боеприпаса во время разгрузки металлолома в Уссурийске погиб человек, еще двое пострадали, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе города.
"Взрыв неопределенного боеприпаса при разгрузке металлолома. <...> Один погиб, два пострадали", - сообщил собеседник.
Он уточнил, что взрыв произошел на территории пункта приема металла.
По информации регионального Минздрава, одного из пострадавших доставили в больницу Уссурийска.
"В Уссурийскую горбольницу доставлен один пострадавший, [он] получил ранение спины. В настоящее время находится в хирургическом отделении. Состояние ближе к удовлетворительному", - сообщили в пресс-службе Минздрава Приморского края.