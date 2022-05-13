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50 минут назад

ФСБ предотвратила теракт на День Победы в торгово-развлекательном центре в Сочи

ТАССиещё 5

ФСБ России предотвратила на День Победы теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи, задержан готовивший его неонацист. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Сочи. Задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая этого года", - отметили в ФСБ.

У него по месту жительства изъяли револьвер с боеприпасами, гранату "Ф-1", холодное оружие и рукописную план-схему планируемого преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Происшествия,Видео,ФСБ,
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