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1 час назад

Школьник в Балашихе подрались в стиле ММА и попали на видео

Александр Кузьмин

В подмосковной Балашихе школьники устроили драку в стиле MMA. Инцидент произошел на спортивной площадке, расположенной вблизи школы № 20. Видео потасовки опубликовано в Telegram-канале «Балашиха Life».

По данным Telegram-канала «Подъем», жалоб на случившееся в учебное заведение не поступало, там назвали инцидент дружеской дракой.

«Как выяснилось, драки никакой не было, они просто боролись. Ни у кого никаких повреждений не было. Родители не жаловались», – передает слова представителей образовательного учреждения источник.

Однако депутат Государственной Думы Александр Мажуга потребовал провести проверку по факту драки, а также «бездействия руководства и охраны школы», уточняет канал.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Госдума,
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