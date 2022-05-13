Школьник в Балашихе подрались в стиле ММА и попали на видео

В подмосковной Балашихе школьники устроили драку в стиле MMA. Инцидент произошел на спортивной площадке, расположенной вблизи школы № 20. Видео потасовки опубликовано в Telegram-канале «Балашиха Life».
По данным Telegram-канала «Подъем», жалоб на случившееся в учебное заведение не поступало, там назвали инцидент дружеской дракой.
«Как выяснилось, драки никакой не было, они просто боролись. Ни у кого никаких повреждений не было. Родители не жаловались», – передает слова представителей образовательного учреждения источник.
Однако депутат Государственной Думы Александр Мажуга потребовал провести проверку по факту драки, а также «бездействия руководства и охраны школы», уточняет канал.