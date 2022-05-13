Украинцев задержали за захват виллы россиянина в Ницце

Во французской Ницце полиция поместила под стражу четырех граждан Украины, которые незаконно проникли на виллу, принадлежащую россиянину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на BFMTV.
По данным телеканала, задержанные утверждали, что знакомы с владельцем виллы и поселились там из-за конфликта на Украине. При этом они даже сменили замки в доме. Жизни новых жильцов помешал друг хозяина виллы, который заметил присутствие там незнакомых людей и обратился в полицию, после чего их задержали.
Как отмечает телеканал, на эту виллу не распространяются санкции в отношении российских олигархов и ее владелец в настоящее время пытается вернуться во Францию.
Ранее французские власти начали арестовывать в рамках исполнения антироссийских санкционных мер виллы, принадлежащие российским бизнесменам. В частности, под арест попали виллы Дерипаски, Шамалова, Бажаева, Фридмана.