Украинцев задержали за захват виллы россиянина в Ницце

Во французской Ницце полиция поместила под стражу четырех граждан Украины, которые незаконно проникли на виллу, принадлежащую россиянину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на BFMTV.

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По данным телеканала, задержанные утверждали, что знакомы с владельцем виллы и поселились там из-за конфликта на Украине. При этом они даже сменили замки в доме. Жизни новых жильцов помешал друг хозяина виллы, который заметил присутствие там незнакомых людей и обратился в полицию, после чего их задержали.

Как отмечает телеканал, на эту виллу не распространяются санкции в отношении российских олигархов и ее владелец в настоящее время пытается вернуться во Францию.