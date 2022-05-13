Мошенники выманили у замглавы ФНС 1,2 млн рублей

Телефонные мошенники обманули замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлану Бондарчук. Как сообщает РЕН ТВ, опытный налоговик отдала мошенникам 1,2 млн рублей.
Бондарчук позвонили неизвестные люди, которые по стандартной схеме представились сотрудниками службы безопасности одного из известных российских банков. Они заявили, что кто-то хочет украсть деньги с ее счета и их нужно «спасти».
Преступники уговорили налоговика перевести 1,2 млн на их счет, после чего перестали выходить на связь.
Напомним, что недавно в аналогичную ситуацию попал слесарь из Люберец. Неизвестные представились ему работниками банка, а когда мужчина не поверил, на связь с ним вышел «сотрудник ЦБ РФ».
Аферистам удалось убедить мужчину перевести им 1 млн рублей собственных накоплений, а после взять кредит на 100 тыс. рублей и также отправить на указанный счет. Полиция возбудила уголовное дело.