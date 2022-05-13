Мошенники выманили у замглавы ФНС 1,2 млн рублей

Телефонные мошенники обманули замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлану Бондарчук. Как сообщает РЕН ТВ, опытный налоговик отдала мошенникам 1,2 млн рублей.

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Бондарчук позвонили неизвестные люди, которые по стандартной схеме представились сотрудниками службы безопасности одного из известных российских банков. Они заявили, что кто-то хочет украсть деньги с ее счета и их нужно «спасти».

Преступники уговорили налоговика перевести 1,2 млн на их счет, после чего перестали выходить на связь.

Напомним, что недавно в аналогичную ситуацию попал слесарь из Люберец. Неизвестные представились ему работниками банка, а когда мужчина не поверил, на связь с ним вышел «сотрудник ЦБ РФ».