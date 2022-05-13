Более 520 населенных пунктов осталось без света из-за непогоды в регионах

Сильный ветер привел к обрывам проводов в пяти регионах России в четверг вечером, без света осталось более 520 населенных пунктов, сообщил источник в экстренных службах.

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«В результате сильного ветра без электроснабжения осталось 522 населенных пункта в Брянской, Тверской, Калужской, Курской и Орловской областях. Общее число обесточенных жилых домов – свыше 15,6 тыс.», – сообщил источник ТАСС.

Также в этих регионах у нескольких сотен зданий повреждены кровли, около ста автомобилей получили повреждения от упавших деревьев. В Брянской области пострадали три человека, включая ребенка.

К утру пятницы в Калужской и Тверской областях электроснабжение восстановлено полностью, в остальных регионах – частично, работы продолжаются.