Более 520 населенных пунктов осталось без света из-за непогоды в регионах

Сильный ветер привел к обрывам проводов в пяти регионах России в четверг вечером, без света осталось более 520 населенных пунктов, сообщил источник в экстренных службах.
«В результате сильного ветра без электроснабжения осталось 522 населенных пункта в Брянской, Тверской, Калужской, Курской и Орловской областях. Общее число обесточенных жилых домов – свыше 15,6 тыс.», – сообщил источник ТАСС.
Также в этих регионах у нескольких сотен зданий повреждены кровли, около ста автомобилей получили повреждения от упавших деревьев. В Брянской области пострадали три человека, включая ребенка.
К утру пятницы в Калужской и Тверской областях электроснабжение восстановлено полностью, в остальных регионах – частично, работы продолжаются.
Циклон, принесший осадки и ветер с порывами до 27 метров в секунду, перемещается на северо-восток и продолжит оказывать влияние на ряд регионов.