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2 часа назад

Появилось видео пожара на заводе в Свердловской области

Александр Кузьмин

На Синарском трубном заводе в городе Каменске-Уральском Свердловской области произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU, опубликовавший снятые очевидцами кадры. По данным регионального МЧС, информации о пострадавших не поступало.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение в помещении валочного цеха. По оперативной информации площадь пожара составляет 600 м.кв. В момент возникновения пожара людей в здании не было», – говорится в сообщении Telegram-канала «МЧС СВЕРДЛОВСК».

Происшествия,Пожары,Видео,
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