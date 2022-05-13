Появилось видео пожара на заводе в Свердловской области

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение в помещении валочного цеха. По оперативной информации площадь пожара составляет 600 м.кв. В момент возникновения пожара людей в здании не было», – говорится в сообщении Telegram-канала «МЧС СВЕРДЛОВСК».