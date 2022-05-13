Опубликовано видео урагана в Курской области

«В результате прохождения на территории Курской области комплекса неблагоприятный погодных явлений, произошло нарушение электроснабжения в 5 муниципальных образованиях (г. Железногорск, Железногорский, Дмитриевский, Фатежский, Хомутовский районы) Курской области в зону отключения попало: 2229 домов различной этажности, с населением 6462 человека, социально значимых объектов нет», – говорится в сообщении ведомства.