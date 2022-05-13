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39 минут назад

Опубликовано видео урагана в Курской области

Александр Кузьмин

На Курскую область обрушился ураган. Сильный ветер сносил крыши с домов, вырывал с корнями деревья. Снятые местными жителями кадры непогоды появились в распоряжении Telegram-канала IZ.RU.

По данным регионального МЧС, в пяти районах области, а также в Курске произошло отключение электроснабжения.

«В результате прохождения на территории Курской области комплекса неблагоприятный погодных явлений, произошло нарушение электроснабжения в 5 муниципальных образованиях (г. Железногорск, Железногорский, Дмитриевский, Фатежский, Хомутовский районы) Курской области в зону отключения попало: 2229 домов различной этажности, с населением 6462 человека, социально значимых объектов нет», – говорится в сообщении ведомства.

В Курске электричества лишились 16 домов с населением 8942 человека, уточняет МЧС.

Происшествия,Погода,Видео,
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