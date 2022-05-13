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1 час назад

Таран Tesla конференц-центра в США попал на видео

Александр Кузьмин

В американском штате Огайо автомобиль Tesla на высокой скорости протаранил конференц-центр. Происшествие обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео аварии.

На снятых камерой видеонаблюдения кадрах видно, как машина влетает в здание, разбивая стеклянные двери. По данным канала, транспортное средство двигалось со скоростью более 100 километров. Водитель заявил, что «потерял контроль над тормозами».

Ранее сообщалось, что в Петербурге Mercedes врезался в здание, пытаясь скрыться от полицейского автомобиля.

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