Таран Tesla конференц-центра в США попал на видео

В американском штате Огайо автомобиль Tesla на высокой скорости протаранил конференц-центр. Происшествие обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео аварии.

На снятых камерой видеонаблюдения кадрах видно, как машина влетает в здание, разбивая стеклянные двери. По данным канала, транспортное средство двигалось со скоростью более 100 километров. Водитель заявил, что «потерял контроль над тормозами».