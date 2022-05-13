На Камчатке произошел разлив нефтепродуктов

«Мы выехали на набережную и обнаружили сброс нефтепродуктов в районе всей набережной, начиная от пирса Океанрыбфлота и заканчивая отделением ГИМС. Мы выполнили облет с применением квадрокоптера и установили, что разлив исходит, предположительно, из части пирса Океанрыбфлот, там в настоящий момент работает буксир поблизости от точки сброса», - пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии, начальник экологического надзора региона Алексей Юрков.