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14 минут назад

На Камчатке произошел разлив нефтепродуктов

Алиса Селезнёва

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Авачинской бухты на Камчатке, ведутся работы по его устранению. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

На Камчатке произошел разлив нефтепродуктов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В сообщении отмечается, что очисткой берега занимаются специалисты отдела ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

«Мы выехали на набережную и обнаружили сброс нефтепродуктов в районе всей набережной, начиная от пирса Океанрыбфлота и заканчивая отделением ГИМС. Мы выполнили облет с применением квадрокоптера и установили, что разлив исходит, предположительно, из части пирса Океанрыбфлот, там в настоящий момент работает буксир поблизости от точки сброса», - пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии, начальник экологического надзора региона Алексей Юрков.

Он отметил, что погибших птиц и гидробионтов пока не обнаружено, спасатели обрабатывают нефтяное пятно сорбентом, который должен впитать загрязнение.

Ранее разлив мазута на площади 450 квадратных метров произошел рядом с кубанским портом Тамань на Черном море. Также спасатели ликвидировали загрязнение нефтепродуктами в морском порту Невельска в юго-западной части Сахалина.

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