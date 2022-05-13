На Камчатке произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Авачинской бухты на Камчатке, ведутся работы по его устранению. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.
В сообщении отмечается, что очисткой берега занимаются специалисты отдела ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.
«Мы выехали на набережную и обнаружили сброс нефтепродуктов в районе всей набережной, начиная от пирса Океанрыбфлота и заканчивая отделением ГИМС. Мы выполнили облет с применением квадрокоптера и установили, что разлив исходит, предположительно, из части пирса Океанрыбфлот, там в настоящий момент работает буксир поблизости от точки сброса», - пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии, начальник экологического надзора региона Алексей Юрков.
Он отметил, что погибших птиц и гидробионтов пока не обнаружено, спасатели обрабатывают нефтяное пятно сорбентом, который должен впитать загрязнение.
Ранее разлив мазута на площади 450 квадратных метров произошел рядом с кубанским портом Тамань на Черном море. Также спасатели ликвидировали загрязнение нефтепродуктами в морском порту Невельска в юго-западной части Сахалина.