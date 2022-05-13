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2 часа назад

Ночью в Тирасполе пытались поджечь нефтебазу и военкомат

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Неизвестные в ночь на пятницу, 13 мая, пытались с помощью бутылок с зажигательной смесью поджечь в Тирасполе нефтебазу и военкомат, сообщил пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

В Тирасполе неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что примерно в 4.15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена. Спустя примерно полчаса в здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной, передает РИА «Новости».

«Разрушений и пострадавших на обоих объектах нет. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, обстоятельства произошедшего выясняются», – говорится в сообщении.

На экспертизу будут направлены изъятые осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси.

Стало известно, что автомобиль, на котором передвигались неизвестные, имел иностранные номера. В республике объявлен план «Перехват», проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения автомобиля, отметил пресс-центр МВД.

10 мая власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики приняли решение продлить действие «красного» уровня террористической опасности до 25 мая из-за угрозы теракта.

В конце апреля в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка «Маяк».

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