В Тирасполе неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат

Неизвестные в ночь на пятницу, 13 мая, пытались с помощью бутылок с зажигательной смесью поджечь в Тирасполе нефтебазу и военкомат, сообщил пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Уточняется, что примерно в 4.15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена. Спустя примерно полчаса в здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной, передает РИА «Новости».
«Разрушений и пострадавших на обоих объектах нет. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, обстоятельства произошедшего выясняются», – говорится в сообщении.
На экспертизу будут направлены изъятые осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси.
Стало известно, что автомобиль, на котором передвигались неизвестные, имел иностранные номера. В республике объявлен план «Перехват», проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения автомобиля, отметил пресс-центр МВД.
10 мая власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики приняли решение продлить действие «красного» уровня террористической опасности до 25 мая из-за угрозы теракта.
В конце апреля в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка «Маяк».