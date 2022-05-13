На кадрах можно увидеть, как клубы дыма поднимаются над лесной зоной около поселений, а также видны горящие постройки. По состоянию на 12 мая в регионе действуют 6 лесных пожаров в 4 районах, сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области. В ведомстве добавили, что больше всего очагов возгорания находится в Братском районе. Всего к тушению лесных пожаров привлечены 162 человека и 58 единиц техники Министерства лесного комплекса. Для мониторинга и тушения лесных пожаров применяется 11 воздушных судов.