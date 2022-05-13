Драка водителей маршрутки в Набережных челнах попала на видео

Конфликт между двумя водителями маршруток произошел на Московском проспекте в Набережных челнах. Видео появилось в telegram-канале «Подъем».

На кадрах видно, как после обмена серией ударов один из мужчин достал секретное оружие – туфлю – и начал лупить ею оппонента, после чего спокойно надел обувь обратно на ногу. Разнимать воинственных маршрутчиков в итоге пришлось пассажиру.