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1 час назад

Драка водителей маршрутки в Набережных челнах попала на видео

Александр Кузьмин

Конфликт между двумя водителями маршруток произошел на Московском проспекте в Набережных челнах. Видео появилось в telegram-канале «Подъем».

На кадрах видно, как после обмена серией ударов один из мужчин достал секретное оружие – туфлю – и начал лупить ею оппонента, после чего спокойно надел обувь обратно на ногу. Разнимать воинственных маршрутчиков в итоге пришлось пассажиру.

В администрации города сообщили, что в скандале замешаны сотрудники частной компании. Полиция в свою очередь уже разбирается в произошедшем.

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