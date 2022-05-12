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2 часа назад

Главврач российской больницы подвергся пыткам утюгом из-за денег

Lenta.ru

В Ростовской области полиция ищет грабителей, напавших на семью главврача больницы города Азов. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает «КП».

Главврач больницы подвергся пыткам утюгом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, злоумышленники проникли в коттедж врача ночью 10 мая. Они связали хозяина и его мать, потребовав отдать все деньги и ценности. Жертв сильно избили, после чего медика на глазах у матери подвергли пыткам раскаленным утюгом. Судя по характеру травм, садисты довольно долго держали утюг на теле жертвы и применяли эту пытку как минимум дважды.

Добыча бандитов составила 700 тысяч рублей. Прибывшие по вызову матери врача медики оказали ему помощь. Россиянин был доставлен в городскую больницу. В МВД возбудили дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Ведется розыск подозреваемых.

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