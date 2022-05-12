Главврач больницы подвергся пыткам утюгом

По данным издания, злоумышленники проникли в коттедж врача ночью 10 мая. Они связали хозяина и его мать, потребовав отдать все деньги и ценности. Жертв сильно избили, после чего медика на глазах у матери подвергли пыткам раскаленным утюгом. Судя по характеру травм, садисты довольно долго держали утюг на теле жертвы и применяли эту пытку как минимум дважды.