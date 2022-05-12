Арт-менеджера Бэнкси заподозрили в причастности к наркотрафику

Итальянские следователи, расследование которых привело к задержанию 30 человек, подозреваемых в международном наркотрафике, утверждают, что к нему причастен арт-менеджер, специализирующийся на художниках стрит-арта, включая Бэнкси. Как сообщает в четверг агентство ANSA, итальянец Андреа Дейана был совладельцем галереи современного искусства в Амстердаме, на которую наложили арест в рамках расследования, начатого специальным подразделением по борьбе с мафией и организованной преступностью в Милане в 2019 году.

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Как уточняет агентство, итальянец, уроженец города Террачина, под Римом, объявлен в розыск. Как выяснили следователи, Дейана, который в переписке в чатах с подельниками фигурировал как Бэнкси, занимался рынком современного искусства, в том числе работами самого известного британского художника, личность которого остается неизвестной, а работы бьют рекорды по стоимости на аукционах. В материалах дела уточняется, что итальянец, "не заявлявший о доходах в Италии", начал свою деятельность в Нидерландах как торговец произведениями современных уличных художников, в том числе Бэнкси. Итальянские следователи полагают, что галерея служила прикрытием для сети международной наркоторговли. Как утверждается в материалах дела, Дейана был "крупным наркодилером, способным организовать поставки сотен килограмм наркотических средств".