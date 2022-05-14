Екатеринбуржец избил отца подруги из-за отказа в свидании

Отец пытался защитить дочь от оскорблений пьяного поклонника, но был избит.

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60-летний екатеринбуржец попытался защитить дочь от оскорблений навязчивого поклонника. Гость начал вести себя агрессивно и решил применить к родителю силу.

Пожилого мужчину доставили в больницу с ушибами головы и скул, ссадинами и травмой плеча, сообщает Е1.RU.

Пенсионер написал на 39-летнего гостя заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.