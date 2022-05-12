Porsche дочери Ельцина разбили в Подмосковье

Дочь экс-президента России Бориса Ельцина Елена Окулова обратилась в полицию из-за вандалов, разбивших ее иномарку Porsche. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным источника, проживающая на Рублевском шоссе Окулова регулярно ездит за покупками в поселок Горки-10. По словам женщины, она подъехала к торговому центру и оставила машину на парковке. Когда Окулова вернулась, Porsche был поврежден.
Ранее неизвестные украли и разбили яхту предпринимателя, владельца барбершопов Borodach Владислава Гурова. Судно было пришвартовано в подмосковном яхт-клубе.