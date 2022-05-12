Неизвестные повредили дорогую иномарку дочери Ельцина

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Елена Окулова обратилась в полицию после того, как кто-то повредил на парковке ее новый Porsche Cayenne. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Инцидент произошел 9 мая у супермаркета в Горках-10, куда Елена Окулова заехала за покупками.

Вернувшись к автомобилю, который стоит более 10 млн рублей, старшая дочь первого президента России обнаружила на кузове царапины. Она обратилась в полицию, зафиксировав повреждения.

Porsche Cayenne находится в эксплуатации около 4 месяцев, машина застрахована. При этом на автомобиле на момент обращения в правоохранительные органы числилось несколько неоплаченных штрафов на сумму порядка 15 тыс. рублей, отмечает издание.