В Удмуртии арестована ОПГ, синтезировавшая более 80 кг мефедрона

Участников ОПГ, которые произвели в подпольной лаборатории более 80 кг мефедрона, буду судить в Удмуртии, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

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"Следствием установлено, что в ноябре 2020 года трое обвиняемых - жители Удмуртской Республики 1993, 1996, 1997 годов рождения - приобрели участок на территории одного из СНТ в Воткинском районе Удмуртии. На участке злоумышленники построили ангар, посредством сети Интернет приобрели оборудование и химические вещества. В течение нескольких месяцев обвиняемые изготавливали в ангаре синтетическое наркотическое средство, в последующем сбывали его путем оборудования закладок на территории Удмуртии", - сказано в сообщении.

При обыске в ангаре полицейские обнаружили более 42 кг мефедрона, а также оборудование для изготовления наркотиков. Позднее на территории Воткинского и Завьяловского районов обнаружили три тайника, оборудованных участниками группы. Из тайников полицейские изъяли еще более 39 кг аналогичного наркотического средства.

В последующем полицейские задержали еще одного участника преступной группы - 52-летнего жителя Свердловской области, который являлся межрегиональным наркокурьером. Также сотрудники полиции установили причастность одного из участников ОПГ к легализации более 2 млн рублей и $27 тыс., полученных в результате преступной деятельности.