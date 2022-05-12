В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
2 часа назад

В Удмуртии предстанут перед судом участники ОПГ, синтезировавшие более 80 кг мефедрона

ТАССиещё 1

Участников ОПГ, которые произвели в подпольной лаборатории более 80 кг мефедрона, буду судить в Удмуртии, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

В Удмуртии арестована ОПГ, синтезировавшая более 80 кг мефедрона
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"Следствием установлено, что в ноябре 2020 года трое обвиняемых - жители Удмуртской Республики 1993, 1996, 1997 годов рождения - приобрели участок на территории одного из СНТ в Воткинском районе Удмуртии. На участке злоумышленники построили ангар, посредством сети Интернет приобрели оборудование и химические вещества. В течение нескольких месяцев обвиняемые изготавливали в ангаре синтетическое наркотическое средство, в последующем сбывали его путем оборудования закладок на территории Удмуртии", - сказано в сообщении.

При обыске в ангаре полицейские обнаружили более 42 кг мефедрона, а также оборудование для изготовления наркотиков. Позднее на территории Воткинского и Завьяловского районов обнаружили три тайника, оборудованных участниками группы. Из тайников полицейские изъяли еще более 39 кг аналогичного наркотического средства.

В последующем полицейские задержали еще одного участника преступной группы - 52-летнего жителя Свердловской области, который являлся межрегиональным наркокурьером. Также сотрудники полиции установили причастность одного из участников ОПГ к легализации более 2 млн рублей и $27 тыс., полученных в результате преступной деятельности.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело будет направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители