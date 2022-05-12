Уроженку России и ее сына закололи ножом в Нидерландах

Уроженка Перми Анна Мартен и ее шестилетний сын были найдены мертвыми в собственном доме, подозреваемый в ее убийстве муж задержан полицией. О трагедии сообщает местное издание De Gelderlander.

Фото: Peter Dejong / AP Peter Dejong / AP

ЧП произошло еще 9 мая в нидерландской общине Гелдермалсен в провинции Гелдерланд. Пожарные и спасатели выехали на утренний вызов для ликвидации пожара. После осмотра место происшествия спасатели обнаружили тело женщины из России и ее ребенка, смерть которых наступила от ножевых ранений.

Полиция вскоре начала следственную проверку и объявила в розыск ее супруга — Йоста Мартена, а также машину, на которой он попытался скрыться. Спустя несколько часов мужчину задержали неподалеку от немецкого города Падерборн в Северной Рейн-Вестфалии. Известно, что правоохранители решают вопрос о передаче убийцы в Нидерланды.