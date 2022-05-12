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1 час назад

Полковника транспортной полиции Екатеринбурга нашли мертвым в своем кабинете

Газета.Ruиещё 2

В Екатеринбурге нашли мертвым 52-летнего полковника полиции, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Екатеринбурге полковник полиции найден мертвым в своем кабинете
Фото: ТАССТАСС

«Утром 12 мая при невыясненных обстоятельствах у себя в кабинете умер начальник отдела по охране общественного порядка полковник полиции Евгений Рушков», — уточнил собеседник издания.

Мужчина отвечал за безопасность при проведении общественно-политических, культурно-зрелищных, религиозных и спортивно-массовых мероприятий. Также он контролировал безопасность на вокзалах, станциях, в пассажирских поездах, аэропортах и других общественных местах.

По словам источника агентства, смерть Рушкова может быть связана с начальником главка транспортной полиции Александром Востриковым — между правоохранителями бывали конфликты.

Ранее сообщалось, что в Дагестане нашли сгоревший автомобиль с телом полицейского.

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