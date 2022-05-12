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2 часа назад

Источник: украинские спецслужбы готовят провокацию в Днепре

RT на русском

Украинские спецслужбы готовят провокацию в Днепре, чтобы обвинить российских военных в убийстве мирных жителей. Об этом сообщил источник RT.

Источник: украинские спецслужбы готовят провокацию в Днепре
Фото: ReutersReuters

По его данным, Служба безопасности Украины обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечникова тела умерших от несчастных случаев и болезней женщин и детей.

После этого тела планируется доставить на один из соцобъектов города, где будет сымитирован авианалёт якобы российской авиации.

При этом кадры якобы «погибших гражданских» планируют опубликовать в зарубежных СМИ.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим провёл в Харьковской области «очередную кровавую акцию по «бучинскому» сценарию».

По его словам, украинские военные расстреляли в Харьковской области шесть гражданских машин, на которых были установлены белые флаги.

Происшествия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,СБУ,
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