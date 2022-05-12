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11 минут назад

Двухлетний ребенок попал под товарный поезд и погиб

Lenta.ru

В поселке Камарчага Манского района Красноярского края двухлетний ребенок попал под товарный поезд и погиб. О произошедшем 11 мая инциденте сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Двухлетний ребенок попал под товарный поезд в Красноярском крае
Фото: ТАССТАСС

По данным следователей, двухлетний россиянин остался без присмотра родителей и выбежал на железную дорогу, где был «смертельно травмирован» грузовым поездом.

Мать ребенка вызвала скорую помощь, но спасти ребенка медики не смогли — мальчик скончался по дороге в больницу. Следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Расследование уголовного дела продолжается.

О следственных действиях в отношении матери ребенка не сообщается.

Происшествия,Следственный комитет,
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