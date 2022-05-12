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59 минут назад

В Ленобласти малолетнего ребенка госпитализировали с отравлением марихуаной

ТАСС

В Волховском районе Ленинградской области поолуторагодовалого ребенка доставили в больницу в состоянии комы, предположительно из-за токсикологического отравления марихуаной, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Ленобласти ребенка госпитализировали с отравлением марихуаной
Фото: ТАССТАСС

"Вечером 11 мая в полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 10 мая из деревни Бережки в Волховском районе в состоянии комы (неясного генеза) был госпитализирован мальчик 2021 года рождения. При исследовании биоматериалов, направленных в Детскую областную больницу, у него обнаружены следы марихуаны", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, 31-летняя мать мальчика не трудоустроена, помимо сына воспитывает двух дочерей 2009 и 2018 годов рождения. На учете в отделе по делам несовершеннолетних семья не состоит. 54-летний отец ребенка живет отдельно в городе Волхове.

Источник в Ленинградской областной детской клинической больнице сообщил ТАСС, что жизни пострадавшего мальчика в настоящее время ничего не угрожает, его состояние улучшилось. Медики продолжают наблюдать за состоянием его здоровья, для уточнения диагноза проводятся исследования.

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