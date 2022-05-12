В Ленобласти ребенка госпитализировали с отравлением марихуаной

"Вечером 11 мая в полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 10 мая из деревни Бережки в Волховском районе в состоянии комы (неясного генеза) был госпитализирован мальчик 2021 года рождения. При исследовании биоматериалов, направленных в Детскую областную больницу, у него обнаружены следы марихуаны", - рассказал собеседник агентства.