В Курской области задержали готовившего теракт россиянина

В ФСБ 12 мая заявили о задержании жителя Курской области, которого подозревают в подготовке теракта «по согласованию со спецслужбами Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

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Россиянин был задержан ФСБ совместно с полицией.

В ФСБ считают, что он планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска. Его целью спецслужба назвала «дестабилизацию деятельности органов власти и воздействие таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

Дома у задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

В ФСБ заявили, что задержанный дал признательные показания и сообщил, что планировал уехать на Украину после совершения терактов.

Накануне, 11 мая, в ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

По данным ФСБ, этот человек, гражданин России, планировал устроить теракт в отношении российских военных перед Днем Победы. У него дома нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами