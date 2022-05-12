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42 минуты назад

ФСБ объявила о задержании готовившего теракты жителя Курской области

Мария Иванова

В ФСБ 12 мая заявили о задержании жителя Курской области, которого подозревают в подготовке теракта «по согласованию со спецслужбами Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

В Курской области задержали готовившего теракт россиянина
Фото: ТАССТАСС

Россиянин был задержан ФСБ совместно с полицией.

В ФСБ считают, что он планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска. Его целью спецслужба назвала «дестабилизацию деятельности органов власти и воздействие таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

Дома у задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

В ФСБ заявили, что задержанный дал признательные показания и сообщил, что планировал уехать на Украину после совершения терактов.

Накануне, 11 мая, в ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

По данным ФСБ, этот человек, гражданин России, планировал устроить теракт в отношении российских военных перед Днем Победы. У него дома нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами

В ФСБ заявили, что после совершения теракта он также планировал уехать на Украину и присоединиться к украинской армии.

Происшествия,Видео,Правый сектор,ФСБ,
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